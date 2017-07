Team Ireland’s Ben Walsh retained the leader’s yellow jersey in Stage 3 of the Junior Tour of Ireland on a day that saw South African Jason Oosthuizen improve on his second place on Stage 2 to take victory.

Stage 3 took the riders from Ennis out to Inagh before hitting for Ennistymon, Lahinch, Liscannor and the Cliffs of Moher before racing back to Ennis.

Tomorrow’s Stage 4 will be another stern test for the riders when they start and finish in Ballyvaughan. The route will take the bunch over two Category 1 climbs including Corkscrew Hill and a Category 3 climb before the finish.

For full route and times see

Scott Junior Tour 2017

Stage 3 Results

Ennis – Ennis 13 July 2017

Stage 3 Stage Result

Issued: 13 Jul 2017, 16:43

————————————————————————

Organisation: Usher Irish Road Club Country: IRL

Class: na .

Winner’s Time: 2h40’53”

Race Dist: 101.70 kms / 63.24 Miles Total Dist: 216.90 kms / 134.88 miles

Speed: 37.93 kph / 23.59 mph Average: 38.92 kph / 24.20 mph

Number of Starters: 112 Number of Finishers: 103

Did Not Finish: 9

————————————————————————

PL No. UCI Code Name TM Team Time @

1 51 Oosthuizen,Jason SA South Africa 2h40’53”

2 8 Maher,Lane HOT Hot Tubes 2h40’53”

3 17 Schunk,Conor HDE Hincapi Development 2h40’53”

4 12 Goguen,Kevin EAS USA Talent ID 1 East 2h40’53”

5 110 Curley,Liam NRA NRPT– Titan Containe 2h40’53”

6 65 John,Buler ULS Ulster 2h40’53”

7 4 Corkery,Dillon IRL Ireland 2h40’53”

8 66 Liam,Wilson ULS Ulster 2h40’53”

9 2 Doherty,Aaron IRL Ireland 2h40’53”

10 56 Hall,Michael SWI Swinnerton Cycles 2h40’53”

11 74 Walsh,Tómas WIN Comeragh/Winthrop 2h40’53”

12 52 Broxham,Rickardo SA South Africa 2h40’53”

13 22 Pounder,Alastair DOR Dornier Racing Team 2h40’53”

14 89 Tuomey,Ronan SKO Tarrant Skoda Munster 2h40’53”

15 9 Husted,Eli HOT Hot Tubes 2h40’53”

16 19 Mendez,Gabriel HDE Hincapi Development 2h40’53”

17 63 Orr,Cameron LUC Lucan Cycling Road Cl 2h40’53”

18 55 Swinnerton,Joe SWI Swinnerton Cycles 2h40’53”

19 16 Moser,Nate EAS USA Talent ID 1 East 2h40’53”

20 1 Walsh,Ben IRL Ireland 2h40’53”

21 26 van Dinther,Bas NED Tempo-Hoppenbrouwers 2h40’53”

22 114 Kennedy,Sean NRA NRPT– Titan Containe 2h40’53”

23 23 Yaroshevsky,Mark J DOR Dornier Racing Team 2h40’53”

24 67 Halvey,Conor ULS Ulster 2h40’53”

25 7 McCormack,Alex HOT Hot Tubes 2h40’53”

26 42 Murnane,Sean LEN Leinster 2h40’53”

27 21 Moore,Eric HDE Hincapi Development 2h40’53”

28 18 Bacon,Ruben HDE Hincapi Development 2h40’53”

29 64 Flannagan,Brendan ULS Ulster 2h40’53”

30 40 McAllister,Matthew OMA Omagh Wheelers CC 2h40’53”

31 108 Peden,George ITA Team I Tap 2h40’53”

32 81 Maloney,Declan CON Connacht Team 2h40’53”

33 38 McGlynn,Michael OMA Omagh Wheelers CC 2h40’53”

34 3 Doogan,PJ IRL Ireland 2h40’53”

35 94 Allen,Denis JFC JFC Munster Academy 2h40’53”

36 59 Hanley,Liam LUC Lucan Cycling Road Cl 2h40’53”

37 92 Smailes,Cian SKO Tarrant Skoda Munster 2h40’53”

38 20 Garrison,Michael HDE Hincapi Development 2h40’53”

39 111 McArdle Ruane,Eoghan NRA NRPT– Titan Containe 2h40’53”

40 5 Downey,Ethan IRL Ireland 2h40’53”

41 80 Gallagher,Conor CON Connacht Team 2h40’53”

42 6 Kilburn,Gaelen HOT Hot Tubes 2h40’53”

43 69 O’Sullivan,Ciaran LCU ComeraghLisduggan CU 2h40’53”

44 30 Lawson,Elias WES USA Cy West SterlingW 2h40’53”

45 79 McLoughlin,Eoghan CON Connacht Team 2h40’53”

46 37 Wiley,Aaron OMA Omagh Wheelers CC 2h41’17” @24″

47 112 Ryall,Shane NRA NRPT– Titan Containe 2h41’24” @31″

48 41 Pullen,Daniel U/A U/A 2h40’53”

49 53 Nigrini,Andries SA South Africa 2h44’41” @03’48”

50 31 Williams,Reed WES USA Cy West SterlingW 2h44’41” @ s/t

51 28 Fuller,Thomas WES USA Cy West SterlingW 2h44’41” @ s/t

52 14 Kirkpatrick Baird,Le EAS USA Talent ID 1 East 2h44’41” @ s/t

53 10 Bourgoyne,Lucas HOT Hot Tubes 2h44’41” @ s/t

54 44 Keogh,Cian LEN Leinster 2h44’41” @ s/t

55 105 Dolan,Cian ITA Team I Tap 2h44’41” @ s/t

56 49 Barnes,Toby MID BC West Midlands 2h44’41” @ s/t

57 90 McAuliffe,Jack SKO Tarrant Skoda Munster 2h44’41” @ s/t

58 113 McGee,Eoghan NRA NRPT– Titan Containe 2h44’45” @03’52”

59 43 Caldwell,Jack LEN Leinster 2h44’45” @ s/t

60 115 Owen,Huw NRB NRPT Titan Containers 2h48’24” @07’31”

61 109 Carberry,Keelan ITA Team I Tap 2h48’45” @07’52”

62 72 Charters,Ronan LCU ComeraghLisduggan CU 2h48’45” @ s/t

63 61 May,Cian LUC Lucan Cycling Road Cl 2h48’45” @ s/t

64 95 Deering,Jake JFC JFC Munster Academy 2h48’45” @ s/t

65 107 McGinley,Mark ITA Team I Tap 2h48’45” @ s/t

66 29 Heaton,Lance WES USA Cy West SterlingW 2h48’45” @ s/t

67 54 Leveridge,Cian SA South Africa 2h48’45” @ s/t

68 46 McKeown,Conor LEN Leinster 2h48’45” @ s/t

69 11 White,Harrison TUB Hot Tubes 1 2h48’45” @ s/t

70 32 Curle,Morgan GIA Giant CC UK 2h52’11” @11’18”

71 50 Fisher,Charlie MID BC West Midlands 2h52’32” @11’39”

72 24 Vasta,Giovanni DOR Dornier Racing Team 2h52’32” @ s/t

73 82 Gannon,Oisin CON Connacht Team 2h52’32” @ s/t

74 45 Devlin,Shane LEN Leinster 2h52’32” @ s/t

75 36 Gray,Nathan OMA Omagh Wheelers CC 2h52’32” @ s/t

76 91 Hodges,Neill SKO Tarrant Skoda Munster 2h52’32” @ s/t

77 73 Kelly,Jair LCU ComeraghLisduggan CU 2h52’32” @ s/t

78 106 Doyle,Leo ITA Team I Tap 2h53’56” @13’03”

79 34 Temple,Tom GIA Giant CC UK 2h53’56” @ s/t

80 71 Dillon,Aaron LCU ComeraghLisduggan CU 2h55’00” @14’07”

81 86 Boyne,John RE2 Leinster 2 2h56’09” @15’16”

82 13 Cote,Wyatt EAS USA Talent ID 1 East 3h00’07” @19’14”

83 57 Perry,Louis SWI Swinnerton Cycles 3h00’10” @19’17”

84 78 Murphy,Fergal WIN Comeragh/Winthrop 3h00’16” @19’23”

85 15 Kiernan,Peter EAS USA Talent ID 1 East 3h00’23” @19’30”

86 102 Murray,Cathal SEN Sensa Munster Academy 3h00’34” @19’41”

87 39 McCarter,Caolem OMA Omagh Wheelers CC 3h00’49” @19’56”

88 85 Devlin,Harry RE2 Leinster 2 3h01’28” @20’35”

89 84 Crilly,Fergus RE2 Leinster 2 3h02’50” @21’57”

90 60 Marron,Daithi LUC Lucan Cycling Road Cl 3h02’50” @ s/t

91 62 Thompson,Harry LUC Lucan Cycling Road Cl 3h02’50” @ s/t

92 93 O’Dwyer,Fionn SKO Tarrant Skoda Munster 3h02’50” @ s/t

93 96 Hanrahan,Ben JFC JFC Munster Academy 3h02’57” @22’04”

94 100 Lynch,Sean SEN Sensa Munster Academy 3h03’02” @22’09”

95 70 Kenny,Jason LCU ComeraghLisduggan CU 3h03’13” @22’20”

96 76 Coleman,Conor WIN Comeragh/Winthrop 3h03’13” @ s/t

97 88 McConn,Peter RE2 Leinster 2 3h07’52” @26’59”

98 47 Morris,Sam MID BC West Midlands 3h07’52” @ s/t

99 101 O’Sullivan,Sean SEN Sensa Munster Academy 3h15’48” @34’55”

100 104 Jones,Simon TUB Hot Tubes 1 3h28’09” @47’16”

101 27 Chavez,Ian WES USA Cy West SterlingW 3h28’09” @ s/t

102 87 Chedzey,Eoin RE2 Leinster 2 3h29’55” @49’02”

103 97 Sparrow,Alex JFC JFC Munster Academy 3h29’57” @49’04”

————————————————————————

General Classification

————————————————————————

PL No. UCI Code Name CAT Team GC Time @

1 1 Walsh,Ben 2 Ireland 5h34’23”

2 6 Kilburn,Gaelen Y1 Hot Tubes 5h34’29” @06″

3 2 Doherty,Aaron Y1 Ireland 5h34’35” @12″

4 4 Corkery,Dillon 2 Ireland 5h34’39” @16″

5 20 Garrison,Michael Y1 Hincapi Developm 5h34’39” = s/t

6 7 McCormack,Alex Y1 Hot Tubes 5h34’41” @18″

7 63 Orr,Cameron 2 Lucan Cycling Ro 5h34’44” @21″

8 9 Husted,Eli Y1 Hot Tubes 5h34’46” @23″

9 12 Goguen,Kevin 2 USA Talent ID 1 5h34’46” = s/t

10 64 Flannagan,Brendan Y1 Ulster 5h34’48” @25″

11 8 Maher,Lane Y1 Hot Tubes 5h34’49” @26″

12 89 Tuomey,Ronan 2 Tarrant Skoda Mu 5h34’51” @28″

13 3 Doogan,PJ Y1 Ireland 5h34’51” = s/t

14 55 Swinnerton,Joe 2 Swinnerton Cycle 5h34’54” @31″

15 5 Downey,Ethan 2 Ireland 5h34’57” @34″

16 18 Bacon,Ruben 2 Hincapi Developm 5h35’00” @37″

17 110 Curley,Liam Y1 NRPT– Titan Con 5h35’02” @39″

18 56 Hall,Michael 2 Swinnerton Cycle 5h35’04” @41″

19 19 Mendez,Gabriel 2 Hincapi Developm 5h35’05” @42″

20 51 Oosthuizen,Jason 2 South Africa 5h35’05” = s/t

21 52 Broxham,Rickardo Y1 South Africa 5h35’06” @43″

22 17 Schunk,Conor 2 Hincapi Developm 5h35’07” @44″

23 79 McLoughlin,Eoghan 2 Connacht Team 5h35’08” @45″

24 41 Pullen,Daniel 2 U/A 5h35’08” = s/t

25 59 Hanley,Liam Y1 Lucan Cycling Ro 5h35’09” @46″

26 65 John,Buler 2 Ulster 5h35’10” @47″

27 16 Moser,Nate Y1 USA Talent ID 1 5h35’10” = s/t

28 26 van Dinther,Bas 2 Tempo-Hoppenbrou 5h35’11” @48″

29 80 Gallagher,Conor Y1 Connacht Team 5h35’11” = s/t

30 94 Allen,Denis 2 JFC Munster Acad 5h35’13” @50″

31 92 Smailes,Cian 2 Tarrant Skoda Mu 5h35’20” @57″

32 67 Halvey,Conor Y1 Ulster 5h35’22” @59″

33 42 Murnane,Sean 2 Leinster 5h35’22” = s/t

34 69 O’Sullivan,Ciaran Y1 ComeraghLisdugga 5h35’26” @01’03”

35 74 Walsh,Tómas Y1 Comeragh/Winthro 5h35’27” @01’04”

36 66 Liam,Wilson 2 Ulster 5h35’27” = s/t

37 23 Yaroshevsky,Mark J 2 Dornier Racing T 5h35’27” = s/t

38 114 Kennedy,Sean Y1 NRPT– Titan Con 5h35’32” @01’09”

39 40 McAllister,Matthew 2 Omagh Wheelers C 5h35’32” = s/t

40 81 Maloney,Declan Y1 Connacht Team 5h36’46” @02’23”

41 38 McGlynn,Michael Y1 Omagh Wheelers C 5h37’39” @03’16”

42 53 Nigrini,Andries 2 South Africa 5h38’56” @04’33”

43 10 Bourgoyne,Lucas Y1 Hot Tubes 5h39’11” @04’48”

44 49 Barnes,Toby Y1 BC West Midlands 5h39’28” @05’05”

45 113 McGee,Eoghan Y1 NRPT– Titan Con 5h39’43” @05’20”

46 30 Lawson,Elias 2 USA Cy West Ster 5h40’46” @06’23”

47 108 Peden,George 2 Team I Tap 5h40’56” @06’33”

48 111 McArdle Ruane,Eoghan 2 NRPT– Titan Con 5h41’05” @06’42”

49 112 Ryall,Shane Y1 NRPT– Titan Con 5h41’32” @07’09”

50 37 Wiley,Aaron Y1 Omagh Wheelers C 5h41’46” @07’23”

51 115 Owen,Huw 2 NRPT Titan Conta 5h43’09” @08’46”

52 61 May,Cian Y1 Lucan Cycling Ro 5h43’15” @08’52”

53 54 Leveridge,Cian Y1 South Africa 5h43’28” @09’05”

54 22 Pounder,Alastair Y1 Dornier Racing T 5h44’14” @09’51”

55 28 Fuller,Thomas 2 USA Cy West Ster 5h44’48” @10’25”

56 31 Williams,Reed 2 USA Cy West Ster 5h44’50” @10’27”

57 44 Keogh,Cian 2 Leinster 5h45’05” @10’42”

58 32 Curle,Morgan Y1 Giant CC UK 5h46’33” @12’10”

59 43 Caldwell,Jack 2 Leinster 5h47’44” @13’21”

60 105 Dolan,Cian 1 Team I Tap 5h48’09” @13’46”

61 46 McKeown,Conor Y1 Leinster 5h49’19” @14’56”

62 21 Moore,Eric Y1 Hincapi Developm 5h50’20” @15’57”

63 95 Deering,Jake Y1 JFC Munster Acad 5h51’57” @17’34”

64 107 McGinley,Mark 2 Team I Tap 5h52’22” @17’59”

65 14 Kirkpatrick Baird,Le Y1 USA Talent ID 1 5h52’50” @18’27”

66 34 Temple,Tom Y1 Giant CC UK 5h53’51” @19’28”

67 39 McCarter,Caolem 2 Omagh Wheelers C 5h55’13” @20’50”

68 102 Murray,Cathal 2 Sensa Munster Ac 5h55’44” @21’21”

69 50 Fisher,Charlie Y1 BC West Midlands 5h56’04” @21’41”

70 11 White,Harrison Y1 Hot Tubes 1 5h56’24” [email protected] ’01”

71 109 Carberry,Keelan 2 Team I Tap 5h57’07” @22’44”

72 106 Doyle,Leo 1 Team I Tap 5h57’13” @22’50”

73 72 Charters,Ronan 2 ComeraghLisdugga 5h57’22” @22’59”

74 71 Dillon,Aaron Y1 ComeraghLisdugga 5h58’26” @24’03”

75 29 Heaton,Lance Y1 USA Cy West Ster 5h59’26” @25’03”

76 73 Kelly,Jair 2 ComeraghLisdugga 6h00’39” @26’16”

77 82 Gannon,Oisin 2 Connacht Team 6h02’36” @28’13”

78 70 Kenny,Jason Y1 ComeraghLisdugga 6h03’23” @29’00”

79 78 Murphy,Fergal Y1 Comeragh/Winthro 6h03’40” @29’17”

80 76 Coleman,Conor Y1 Comeragh/Winthro 6h03’43” @29’20”

81 86 Boyne,John Y1 Leinster 2 6h06’49” @32’26”

82 57 Perry,Louis Y1 Swinnerton Cycle 6h08’18” @33’55”

83 47 Morris,Sam 2 BC West Midlands 6h08’38” @34’15”

84 13 Cote,Wyatt Y1 USA Talent ID 1 6h09’34” @35’11”

85 15 Kiernan,Peter Y1 USA Talent ID 1 6h10’19” @35’56”

86 90 McAuliffe,Jack 2 Tarrant Skoda Mu 6h11’21” @36’58”

87 60 Marron,Daithi Y1 Lucan Cycling Ro 6h12’15” @37’52”

88 62 Thompson,Harry Y1 Lucan Cycling Ro 6h13’02” @38’39”

89 84 Crilly,Fergus 2 Leinster 2 6h13’13” @38’50”

90 91 Hodges,Neill Y1 Tarrant Skoda Mu 6h19’19” @44’56”

91 24 Vasta,Giovanni Y1 Dornier Racing T 6h19’22” @44’59”

92 45 Devlin,Shane 2 Leinster 6h19’41” @45’18”

93 104 Jones,Simon 2 Hot Tubes 1 6h22’42” @48’19”

94 36 Gray,Nathan 2 Omagh Wheelers C 6h28’01” @53’38”

95 96 Hanrahan,Ben Y1 JFC Munster Acad 6h29’52” @55’29”

96 100 Lynch,Sean Y1 Sensa Munster Ac 6h30’22” @55’59”

97 85 Devlin,Harry Y1 Leinster 2 6h34’29” @1h00’06”

98 93 O’Dwyer,Fionn Y1 Tarrant Skoda Mu 6h39’55” @1h05’32”

99 101 O’Sullivan,Sean 2 Sensa Munster Ac 6h43’06” @1h08’43”

100 88 McConn,Peter Y1 Leinster 2 6h52’23” @1h18’00”

101 27 Chavez,Ian Y1 USA Cy West Ster 6h54’54” @1h20’31”

102 97 Sparrow,Alex Y1 JFC Munster Acad 7h05’26” @1h31’03”

103 87 Chedzey,Eoin Y1 Leinster 2 7h15’11” @1h40’48”

————————————————————————

Primes

————————————————————————

KOM Cat 3:

PL No. Name Tm Pts Sec

1 79 McLoughlin,E CON 5pt

2 63 Orr,C LUC 3pt

3 3 Doogan,P IRL 1pt

KOM Cat 2:

PL No. Name Tm Pts Sec

1 63 Orr,C LUC 9pt

2 1 Walsh,B IRL 7pt

3 6 Kilburn,G HOT 5pt

4 2 Doherty,A IRL 3pt

————————————————————————

Points Competition

————————————————————————

PL No. Name TM Pts

1 51 Oosthuizen,J SA 29

2 65 John,B ULS 25

3 12 Goguen,K EAS 25

4 110 Curley,L NRA 23

5 8 Maher,L HOT 14

6 17 Schunk,C HDE 13

7 66 Liam,W ULS 12

8 1 Walsh,B IRL 11

9 104 Jones,S TUB 10

10 4 Corkery,D IRL 9

11 55 Swinnerton,J SWI 9

12 89 Tuomey,R SKO 8

13 10 Bourgoyne,L HOT 8

14 2 Doherty,A IRL 7

15 79 McLoughlin,E CON 7

————————————————————————

J1 Overall

————————————————————————

PL No. Name TM Time

1 6 Kilburn,G HOT 5h34’29”

2 2 Doherty,A IRL @ 06″

3 20 Garrison,M HDE @ 10″

4 7 McCormack,A HOT @ 12″

5 9 Husted,E HOT @ 17″

6 64 Flannagan,B ULS @ 19″

7 8 Maher,L HOT @ 20″

8 3 Doogan,P IRL @ 22″

9 110 Curley,L NRA @ 33″

10 52 Broxham,R SA @ 37″

————————————————————————

Team General Classification

————————————————————————

PL Name Time

1 Ireland 16h43’37”

2 Hot Tubes @ 19″

3 Hincapi D @ 01’07”

4 Ulster @ 01’43”

5 NRPT– Ti @ 01’49”

6 Connacht @ 02’29”

7 Omagh Whe @ 05’06”

8 South Afr @ 05’30”

9 Lucan Cyc @ 09’16”

10 USA Talen @ 18’52”

————————————————————————

Mountains Competition

————————————————————————

PL No. Name TM Pts

1 79 McLoughlin,E CON 25

2 63 Orr,C LUC 24

3 56 Hall,M SWI 16

4 6 Kilburn G Hot 11

5 3 Doogan PJ Irl 8

6 1 Walsh B Irl 7

7 41 Pullen D U/A 5

8 64 Falnagan B ULS 4

9 2 Doherty A IRL 4

10 17 Schunk C HDE 3